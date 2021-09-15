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الأربعاء، 15-09-2021 01:38 م

آبل توقف إنتاج iPhone XR وآيفون 12 برو

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الوكيل الإخباري - مع ظهور عدد كبير من أجهزة آيفون الجديدة، خرجت العديد من النماذج وأوقفت شركة آبل هذا العام iPhone XR وآيفون 12 برو ماكس استعدادًا لإفساح المجال لتشكيلة آيفون 13.

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واختفى آيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس من متجر الشركة عبر الإنترنت. وهذا الأمر مألوف بالنسبة لنماذج برو عندما يتم تحديث التشكيلة. وذلك بالرغم من أنها كانت تباع منذ أقل من عام.

وفي حال كنت تريد إنفاق أكثر من 1000 دولار على آيفون جديد تمامًا ليس آيفون 13، فإن خياراتك اليوم هي شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة التابعة لجهات خارجية.

وفي حين أنه من المحتمل أن تظهر الأجهزة كخيارات سعر مخفض في أماكن أخرى من وقت لآخر، فإن خيار البيع بالتجزئة من الشركة يقلل من خيار شراء النموذج الرائد للعام الماضي مقابل اختيار الأحدث والأكبر.

كما خرج iPhone XR خارج التشكيلة، وهو الهاتف الذي جرى طرحه في عام 2018 كبديل أرخص مزود بشاشة LCD لجهاز iPhone XS وتم طرحه كجهاز متوسط السعر مع المحرك العصبوني Neural Engine، ومعرف الوجه من الجيل الثاني، والكثير من الألوان للاختيار من بينها.

وتزامن وصول iPhone XR مع اختفاء آخر أجهزة آيفون المتضمنة منافذ لسماعات الرأس. وفي حين أن الانتقال في هذا العام ليس دراماتيكيًا تقريبًا. ولكن يتضمن تحولًا في الخيارات الأرخص في التشكيلة.

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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