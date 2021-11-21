الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 02:02 م

آبل قدمت مثالاً عن التلاعب بمراجعات آب ستور

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الوكيل الإخباري - وجدت شركة آبل طريقة لتحسين تصنيف تطبيقاتها ضمن متجر التطبيقات، وذلك من خلال جعل المستمعين يرسلون مراجعات أفضل من خلال مقاطعة تجربة البث الصوتي عبر مطالبة داخل التطبيق لإرسال تقييم.

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وهذه هي الطريقة التي تحول بها تطبيق آبل بودكاست من تقييم 1.8 نجمة إلى 4.6 نجوم في أكثر من شهر بقليل دون أي إصلاحات فعلية.

ووفقًا للبيانات، حصل التطبيق على آلاف التقييمات يوميًا منذ التاسع من شهر نوفمبر، مع منح الغالبية العظمى من التقييمات درجة 5 نجوم.

ووصل التطبيق إلى تقييم 4.7 نجوم بشكل عام، وهو يحتل المرتبة الأولى في نتائج بحث آب ستور عن البودكاست. ويبدو مرغوبًا فيه لمستخدم جديد أكثر مما قد يكون عليه من قبل.


ومن المؤكد أن الأشخاص الذين يكلفون أنفسهم عناء إرسال التعليقات يميلون إلى الشعور بالغضب. ولكن الكثير من الأشخاص الذين يحبون التطبيق ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عنه في آب ستور لأنه مثبت مسبقًا يقومون بموازنة الأمور.


وهناك مراجعات جديدة وإيجابية. ولكن ليست مراجعات للتطبيق، بل مراجعات لملفات البودكاست نفسها. ولا يبدو أن هذا التباسًا شائعًا مع تطبيقات البودكاست، حيث يعتقد المستمعون أنهم يراجعون بودكاست بدلاً من التطبيق نفسه.


وعند مراجعة التعليقات لأهم تطبيقات البودكاست الأخرى في متجر التطبيقات، كانت كل مراجعة للتطبيقات المنافسة عبارة عن مراجعة للتطبيقات نفسها.

 

وأكدت الشركة أنها تستخدم موجهًا جديدًا. ولكن تدعي أنه ليس شيئًا خارج نطاق المألوف. وكتب متحدث باسم آبل: مع إصدار iOS 15.1 الشهر الماضي، بدأ التطبيق بمطالبة المستمعين بترك تقييم ومراجعة مثل معظم التطبيقات الخارجية. وذلك باستخدام موجه التقييم والمراجعة القياسي المتاح لجميع المطورين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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