آبل قد تحقق مكاسب ضد مايكروسوفت عبر M2

الوكيل الإخباري - تشكل الحواسيب المحمولة الجديدة من شركة آبل، التي تضم الجيل التالي من رقاقات صانع آيفون، تحديات جديدة لنشاط ويندوز التجاري المربح التابع لشركة مايكروسوفت.

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واكتسب النشاط التجاري لحواسيب آبل زخمًا منذ أن بدأت الشركة ببيع أجهزة ماك المدعومة بمعالجات M1 في أواخر عام 2020.



وطرحت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر رقاقة M2، التي تظهر للمرة الأولى في MacBook Air و MacBook Pro بقياس 13 إنشًا.



وتشمل الشريحة الجديدة ترانزستورات أكثر بنسبة 25٪ وعرض نطاق أكبر بنسبة 50٪ من M1. واستحوذت الشركة في عام 2021 على 7.9٪ من شحنات الحواسيب في جميع أنحاء العالم حسب نظام التشغيل. بينما سيطر ويندوز على 81.8٪.



ومن المتوقع أن ترتفع حصة آبل إلى 10.7٪ في عام 2026 مع انخفاض حصة ويندوز إلى 80.5٪.



وارتفعت مبيعات أجهزة ماك بسبب الأجهزة الجديدة التي تستخدم رقاقات الشركة كبديل للمعالجات من إنتل.



وكان الجهاز الأول الذي حصل على معالج من آبل MacBook Air الصادر في العام الماضي، تلاه نماذج محدثة من أجهزة iMac وماك ميني وماك بوك برو، ونموذج جديد للمستخدمين المتميزين يسمى ماك استوديو.



وتتمتع الأجهزة الأحدث بعمر بطارية أطول من نظيراتها القديمة القائمة على إنتل بالإضافة إلى قدر كبير من قوة المعالجة.



ونما النشاط التجاري لأجهزة ماك بنسبة 23٪ في السنة المالية 2021. وارتفعت المبيعات لتصل إلى أكثر من 35 مليار دولار.



وفي ربع مارس، ارتفعت مبيعات أجهزة ماك بأكثر من 14٪، وهي زيادة أسرع من أي فئة أجهزة أخرى من آبل.



وقال تيم كوك في شهر أبريل: استجابة العملاء المذهلة لأجهزة ماك العاملة برقاقة M1 ساعدت في دفع زيادة الإيرادات بنسبة 15٪ سنويًا بالرغم من قيود العرض.

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