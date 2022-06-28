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الثلاثاء، 28-06-2022 01:52 م

آبل لديها العديد من الأجهزة الجديدة بدءًا من الخريف

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الوكيل الإخباري - تستعد شركة آبل لإطلاق عدد كبير من الأجهزة الجديدة بين خريف عام 2022 والنصف الأول من عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان من وكالة بلومبرج.

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ويشمل ذلك أربعة أجهزة آيفون 14، ومجموعة من أجهزة آيباد الجديدة، وثلاث ساعات ذكية، وعدد من أجهزة ماك المزودة بشرائح M2/M3، وسماعات AirPods Pro المحدثة، و HomePod جديد، ونموذج Apple TV بمواصفات معززة.


وأعلنت آبل في مؤتمر المطورين العالمي في وقت سابق من هذا الشهر عن جهازي ماك جديدين بمعالجها الرائد M2. ولكن جورمان يتوقع وصول الشريحة إلى العديد من الأجهزة الأخرى.


ويتضمن ذلك ماك ميني بشريحة M2 وماك ميني بشريحة M2 Pro وماك بوك برو بقياس 14 و 16 إنشًا بشرائح M2 Max و M2 Pro، بالإضافة إلى ماك برو بشريحة M2 Ultra و M2 Extreme.


وهناك نظارة رأس للواقع المختلط التي لطالما ترددت شائعات عن تطويرها بواسطة آبل، والتي من المتوقع أيضًا أن تأتي مع شريحة M2.


ويقول جورمان إن معالج آبل المسمى M3 قيد التطوير، ومن المحتمل أن يظهر في حواسيبها المحمولة MacBook Air بقياس 13 و 15 إنشًا التي يتم طرحها في العام المقبل.


ومن المعروف أن آبل تستعد لإطلاق سلسلة آيفون 14 هذا الخريف، ويقدم تقرير جورمان موجزًا عن جميع الشائعات التي تم تداولها خلال العام الماضي.


وعلى سبيل المثال، يحصل نموذجا برو وبرو ماكس على شريحة A16 الجديدة والأكثر قوة، بالإضافة إلى دعم ميزة الشاشة العاملة دائمًا.


ومن المفترض أيضًا أن تأتي نماذج آيفون 14 برو مع مستشعر كاميرا بدقة 48 ميجابكسل. كما أن هناك نتوء جديد معاد تصميمه بفتحة لميزة Face ID وكاميرا السيلفي.


ويقول جورمان إن آيفون 14 العادي يحتوي على شريحة A15 التي تأتي مع آيفون 13. مع نموذج بقياس 6.7 إنشات يحل محل نموذجي ميني.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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