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الأربعاء، 06-10-2021 02:06 م

آبل لديها طموحات لإنشاء إرث دائم في مجال الرعاية الصحية

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الوكيل الإخباري - واجه موظفو شركة آبل الذين أثاروا مخاوف من استخدام بيانات مضللة لدعم المنتجات الصحية الجديدة مواقف عدائية.

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بالإضافة إلى ذلك فإن الافتقار إلى الهيكلية داخل المجموعة الصحية، إلى جانب المشكلات التنظيمية الأخرى، يؤدي إلى إبطاء وإحباط طموحات الشركة للدفع نحو الرعاية الصحية.


وركزت بعض المخاوف على العيادات التي أنشأتها الشركة لتوفير الرعاية الصحية للموظفين وتطوير طرق لدمج البيانات التي تم جمعها من أجهزتها في الرعاية.

 

وقال أحد الأطباء المشاركين في المشروع، ويل بو، في خطاب استقالة إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك إنه كان قلقًا من أن أعضاء الفريق كانوا يقدمون معلومات مضللة لرئيس العمليات جيف ويليامز، الذي يشرف على الجهود الصحية للشركة.


وكان بو قلقًا من أن أعضاء الفريق أخبروا ويليامز أن العيادات تقدم رعاية عالية الجودة، بالرغم من أن جودة الرعاية لم يتم قياسها بطريقة موحدة.


وأثار موظفون آخرون مخاوف مماثلة. ولكن الشركة لم تتخذ أي إجراء. وقال موظف سابق: الشركة لا تريد المساعدة. إنها سعيدة بالوضع الراهن.


وتدعي الشركة أن أجزاء من التقرير تستند إلى معلومات قديمة. وقال فريد ساينز، المدير الأول لاتصالات الشركة: إن الشركة لا تزال في المراحل الأولى من عملنا في مجال التكنولوجيا الصحية.

 

كما حدد تقرير وول ستريت جورنال الصادر في شهر يونيو المشكلات المتعلقة بالعيادات الصحية الداخلية. وقال إن الموظفين قلقون بشأن الطريقة التي تم بها جمع البيانات وتقديمها.


وأفاد التقرير الجديد أن تركيز فريق أجهزة الشركة على إنشاء تطبيقات ومنتجات للمستهلكين، وليس للأدوية. أدى أيضًا إلى تعقيد العمل الذي يقوم به الفريق الصحي لبناء برنامج رعاية أولية أكثر قوة من خلال العيادات الداخلية.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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