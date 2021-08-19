الخميس 19-08-2021
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الخميس، 19-08-2021 04:10 م

آبل متهمة بفرض رقابة على نقوش المنتجات

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الوكيل الإخباري - تفرض شركة آبل رقابة على الكلمات والعبارات التي يمكن للعملاء نقشها على المنتجات في الصين وهونغ كونغ وتايوان، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن منصة المشاركة المجتمعية CitizenLab ومقرها بروكسل.

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ولطالما قالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون إنها تقوم بتصفية طلبات النقش لتجنب اللغة العنصرية أو الابتذال أو انتهاكات الملكية الفكرية. ولكن CitizenLab تقول إن قيود الشركة على المراجع السياسية في هونغ كونغ وتايوان بشكل خاص تتجاوز المتطلبات القانونية.

وكتب مؤلفو التقرير: وجدنا أن جزء من الرقابة السياسية التي تفرضها شركة آبل في الصين تتسرب إلى هونج كونج وتايوان. تتجاوز هذه الرقابة الالتزامات القانونية للشركة في هونغ كونغ. نحن على علم بعدم وجود مبرر قانوني للرقابة السياسية على المحتوى في تايوان.


ولا تقدم الشركة قائمة كاملة بالعبارات المحظورة حسب المنطقة. ولكن تحليل CitizenLab وجد أن الشركة تقوم بتصفية 1045 كلمة رئيسية في الصين، مقارنة بـ 542 في هونغ كونغ، و 397 في تايوان، و 206 في كندا، و 192 في اليابان، و 170 في الولايات المتحدة.

وبالرغم من عدم تصفية العبارات السياسية في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان، فإن ما يقرب من نصف جميع الكلمات الرئيسية المحظورة في الصين وهونج كونج كانت ذات طبيعة سياسية.

 

ونظر تحليل CitizenLab على وجه التحديد في طلبات النقش الخاصة بمنتج AirTags وآيباد. ولكن الاختلافات الوحيدة التي لاحظها في القيود بين المنتجات كانت مرتبطة بطول الكلمة الرئيسية والكلمات الصغيرة.

 

وتشمل الكلمات الرئيسية التي تمت تصفيتها في الصين 政治 (السياسة) و 抵制 (المقاومة) و 民主 潮 (موجة الديمقراطية) و 人权 (حقوق الإنسان).

وبالنسبة إلى نقوش AirTag، التي تقتصر على أربعة أحرف، لا يسمح للعملاء الصينيين باستخدام الأرقام الأربعة 8964 – التي تشير إلى احتجاجات ميدان تيانانمين، التي جرت في 4 يونيو 1989.

وتقول CitizenLab إن الرقابة الصارمة المطبقة في الصين تتغلغل في هونغ كونغ وتايوان.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 



 




 

 


 

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