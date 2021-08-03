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الثلاثاء، 03-08-2021 01:17 م

آبل ملتزمة بجدولها الزمني

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الوكيل الإخباري - يتوقع جورمان في عام 2022 أن ينتقل iMac بالكامل بحلول نهاية العام المقبل، وأن يأتي ماك برو أصغر حجمًا ومجددًا مع Apple Silicon في وقت لاحق من العام المقبل أيضًا.

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وتخطط الشركة أيضًا لإعادة تصميم MacBook Air في وقت ما في عام 2022، الذي يقول جورمان إنه يشمل دعم MagSafe أيضًا.


ويؤكد الصحفي من جديد أيضًا أن آبل لا تزال تخطط لتحديث واحد أخير لجهاز ماك برو الحالي العامل بمعالج إنتل، الذي اقترحت الشائعات الأخيرة أنه يمكن تشغيله بواسطة وحدات المعالجة المركزية Ice Lake Xeon W-3300.


ومن المتوقع أن يتميز جهاز ماك برو الذي يعمل بمعالج Apple Silicon بحجم أصغر، نحو نصف حجم ماك برو الحالي، ولكن مع لغة تصميم مماثلة.


علاوة على ذلك ذكرت وكالة بلومبرج سابقًا أن شركة آبل تطور رقاقات ذات 20 نواة و 40 نواة، وذلك من أجل استخدامها في أجهزة ماك برو الأصغر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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