الوكيل الإخباري - خاضت شركة Epic Games حربًا طويلة مع شركة آبل وذلك بعدما تم حذف لعبة فورتنايت من متجر آب ستور بعدما أتاحت شركة Epic Games خيار الدفع بشكل مباشر داخل اللعبة. وهو ما يخالف عقدها، وما يخالف ما هو متعارف عليه على تطبيقات وألعاب نظام iOS.

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وقد تم اتخاذ أول حكم قضائي في القضية. وبناءًا عليه وبكل بساطة، كلًا من آبل و Epic Games خسرتا المعركة القانونية. لكن خسارة شركة Epic Games كانت أكبر.





ولعل الوحيدين الذين ربحوا من نتائج تلك المعركة القانونية هم مطورو التطبيقات عمومًا، لكن Epic Games لم تكن من بينهم.

وقد حكم القاضي جونزاليز روجرز وأصدر أمرًا قضائيًا دائمًا على الصعيد الوطني بمنع شركة آبل من اعتماد وسيلة الدفع الخاصة بها كوسيلة دفع حصرية ضمن التطبيقات والألعاب، ومتجر آب ستور عمومًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية