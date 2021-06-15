الثلاثاء 15-06-2021
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الثلاثاء، 15-06-2021 02:54 م

آليه جديدة ستتبعها تويتر قريباً

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الوكيل الإخباري - تماشيًا مع إضافة Twitter الحديثة نسبيًا للقدرة على التحكم في من يمكنه الرد على تغريداتك ، فإنه يقوم أيضًا بتجربة عناصر تحكم جديدة لمن يمكنه الإشارة إليك على المنصة.

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يمكن أن يساعد الأشخاص في تجنب الاهتمام غير المرغوب فيه وتقليل تجارب التطبيقات السلبية.


يشارك دومينيك كاموزي ، مطور خصوصية Twitter ، بعض المفاهيم المبكرة لكيفية عمل الميزة ، بدءًا من النموذج الأولي لإلغاء الاشتراك في التغريدات.

توفر العملية الجديدة خيارًا جديدًا “أزلني من هذه المحادثة” في القائمة المنسدلة للتغريدات ، حتى تتمكن من التخلص من التفاعل الإضافي مع سلسلة الرسائل المحددة.

بعد ذلك ، سيتم فصل هويتك عن الدردشة، على الرغم من أنها تظل في النص الأصلي للتغريدة ، إلا أنه لا يمكن النقر عليها.


يمكنك القيام بذلك أثناء تمييز اسمك على الصور من خلال النظام الأساسي باستخدام خيار إزالة العلامة من الصورة. ولكنه سيمنح المستخدمين أيضًا القدرة على إبعاد أنفسهم عن أي رابط مباشر لمناقشات تغريدة محددة.


يوفر هذا مزيدًا من الراحة لإدارة تجربة التطبيق الخاص بك، يمكن أن يكون هذا مفيدًا لمنع مرسلي البريد العشوائي والمتصيدون الذين قد لا ينزعجوا من حظرهم ولكنك لا تريد التعامل مع عنصر معين.

 

المصدر - هيا مكس 

 




 

 


 

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