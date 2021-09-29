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الأربعاء، 29-09-2021 01:04 م

آيباد قادر على استبدال الحواسيب المحمولة

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الوكيل الإخباري - يظهر للجميع مدى تطور حواسيب آيباد اللوحية، وكيف أنها أصبحت قادرة على حلّ محل الحواسيب المحمولة بالنسبة لشريحة كبيرة من المستخدمين. وذلك حيث إن أجهزة آيباد – وتحديدًا إصدارات برو – أصبحت تأتي مع شاشات كبيرة سريعة التحديث. إلى جانب دعمها للملحقات الرئيسية مثل لوحة المفاتيح والفأرة.

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وأصبحت حواسيب آبل اللوحية قادرة فعليًا على استبدال الحواسيب المحمولة إلا أنها تظل محدودة من حيث المهام التي تستطيع التعامل معها لكن بالنسبة للمهام البسيطة والأعمال المكتبية فهي قادرة على ذلك وبدون شك.


وإلى جانب ذلك، توفر الحواسيب اللوحية عمومًا عمر بطارية أكبر من الحواسيب المحمولة التقليدية نظرًا لأنها أجهزة لوحية أولًا وأخيرًا. وهذا إلى جانب دعم التطبيقات بشكل أكثر سلاسة إلا أن استخدام آيباد كبديل لجهاز الحاسب الشخصي المحمول يعتبر أمرًا مستحيلًا في ظل عدم وجود لوحة مفاتيح.

 

وتوفر شركة آبل لحواسيبها المحمولة تشكيلة كبيرة من الملحقات الإضافية وتحديدًا لوحات المفاتيح. إلى جانب أن المستخدم يظل قادرًا على توصيل لوحة مفاتيح تقليدية وكذلك هو الحال بالنسبة للفأرة. إلى جانب أن شركات خارجية توفر ملحقات مخصصة، مثل لوجيتك.


ومع تركيب لوحة المفاتيح والفأرة، وفي ظل نظام iPadOS الأكثر تطورًا، يمكن لجهاز الآيباد أن يقدم نفس تجربة استخدام الحاسب المحمول. ولعل ما يميزه في هذه الحالة أكثر وأكثر هو قدومه مع دعم القلم من ناحية، ودعم اللمس من ناحية أخرى.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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