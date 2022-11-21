'آيفون 14' .. تفعيل خاصية طلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية

الوكيل الإخباري - بدأت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة تفعيل خاصية طلب النجدة الطارئة عبر الأقمار الاصطناعية إلى أحدث جيل من هواتفها الذكية آيفون 14 وآيفون 14 برو، وهو ما يتيح لمستخدمي هذه الهواتف إرسال رسالة نصية قصيرة لطلب النجدة حتى في الأماكن التي لا توجد فيها تغطية لشبكات الهاتف المحمول، نظراً لأنها تعتمد على الأقمار الاصطناعية.



وقالت شركة آبل إن الخدمة الجديدة التي بدأ تفعيلها الأسبوع الماضي في كل من الولايات المتحدة وكندا تتيح للمستخدم توجيه هاتفه الذكي من طراز آيفون 14 نحو أحد الأقمار الاصطناعية، ثم يرسل رسالة عاجلة لطلب النجدة، حتى إذا لم توجد تغطية لشبكات المحمول في المنطقة.



وتعتزم آبل إطلاق هذه الخدمة في ألمانيا وفرنسا وإيرلندا بنهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



وتعتزم آبل توفير هذه الخدمة مجاناً لمدة عامين اعتباراً من بدء تشغيل جهاز هاتف آيفون 14 الخاص بالمستخدم. أما بالنسبة لأصحاب هواتف آيفون 14 حالياً فستبدأ فترة العامين من تاريخ بدء توفير الخدمة في أي دولة، في حين لم تشر آبل إلى السعر المتوقع للخدمة بعد انتهاء فترة العامين.



ولتفعيل هذه الخدمة دمجت آبل نظام تم تطويره داخلياً لتمكين هواتف آيفون 14 وآيفون 14 برو من الاتصال بالأقمار الاصطناعية.

اضافة اعلان

24