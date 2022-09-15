آيفون 14 سيحتوي على لعبة دايناميك آيلاند

الوكيل الإخباري - سمحت شركة آبل لمطوري الطرف الثالث بإنشاء تجارب على لعبة دايناميك آيلاند، والتي قد تنتهي بتضمين اللعبة في أجهزة آيفون 14.



في العرض التوضيحي، تستخدم لعبة “هيت ذا آيلاند” مجدافاً في الأسفل لإرسال كرة إلى “دايناميك آيلاند”، بهدف ضرب الجزيرة وتحريكها. وقال المطور كريس سمولا إن اللعبة أصبحت في مراحل متطورة، إلا أن هنالك بعض المشكلات التي يجب التغلب عليها.



وأضاف سمولا "يبقى أن نرى ما إذا كانت آبل ستسمح بهذا النوع من الألعاب التي تتضمن دايناميك آيلاند، وخاصة بعد إطلاق طرازات آيفون 14 برو قبل أسبوع".



وقد صُممت لعبة “دايناميك آيلاند” بشكل يتلائم مع ما هو موجود على شاشة ‌آيفون‌، ويتم استخدامها كمحور معلومات أمامي ومركز. وتمتزج دايناميك آيلاند في الشاشة وتوفر معلومات سريعة حول التطبيقات والخدمات التي يتم استخدامها على ‌آيفون.

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