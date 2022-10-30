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الأحد، 30-10-2022 05:02 م

آيفون 15 سيكون بلا أزرار

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الوكيل الإخباري-بعد أسابيع قليلة من إصدار آيفون 14، بدأت الشائعات حول هاتف آيفون 15 لعام 2023 بالظهور، وتشير آخرها إلى أن الهاتف الجديد من آبل سيكون بلا أزرار.

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وقال مينغ تشي كو، أحد المطلعين المعروفين في شركة آبل، إن آبل تخطط للتخلص من الأزرار المادية في طرازي آيفون لعام 2023، ووالاستفادة الكاملة من الأزرار التكاثفية الثابتة. ووفقاً للمحلل الشهير، ستشهد ثورة التصميم إزالة كل من أزرار الصوت وزر الطاقة. وستوفر الأزرار الثابتة بدلاً منها ردود فعل لمسية، والتي تهدف إلى تكرار الإحساس بالزر الحقيقي.


وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها آبل بمثل هذه الخطوة، فعلى سبيل المثال، أسقطت سلسلة آيفون 7 لعام 2016 زر الصفحة الرئيسية الفعلي لصالح زر ثابت يوفر ردود فعل مماثلة، مما يحاكي الشعور بالضغط على زر حقيقي. ومنذ عام 2015، أسقطت جميع أجهزة ماك بوك أيضاً لوحات اللمس القابلة للنقر لصالح لوحات ثابتة توفر ردود فعل لمسية أيضاً.


ومع ذلك، لا يوجد أي إشارة إلى مفتاح كتم الصوت، وهو ميزة لجهاز آيفون يصعب تقليدها بواسطة تقنية مماثلة، ومن المتوقع أن يظل هذا الزر موجوداً ولن يتم استبعاده من قائمة ميزات آيفون في وقت قريب.


وإلى جانب إلغاء الأزرار في هواتف آيفون للعام القادم، بات من المعلوم أن آبل ستزود الأجهزة المباعة في الاتحاد الأوروبي بمنفذ شحن USB Type-C و بينما يمنح القانون من الناحية الفنية آبل وقتاً كافياً حتى عام 2024 لتطبيق منفذ الشحن الجديد أي بالتزامن مع جيل آيفون 16، إلا أن الشركة يمكن أن تفي بمتطلبات منفذ الشحن في وقت مبكر مع هواتف آيفون 15، بحسب موقع فون أرينا.

 

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