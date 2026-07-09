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آيفون 18 برو قد يحصل على بطارية أكبر لدعم الذكاء الاصطناعي

qws
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 11:10 ص
الوكيل الإخباري-   تستعد شركة آبل لتعزيز هاتفها المرتقب "آيفون 18 برو" ببطارية أكبر، بهدف دعم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستعمل مباشرة على الجهاز.اضافة اعلان


وتشير التقارير إلى أن نقل المزيد من مهام الذكاء الاصطناعي من الخوادم السحابية إلى الهاتف يتطلب معالجات أقوى واستهلاكاً أعلى للطاقة، ما دفع أبل إلى إعادة تصميم نظام الطاقة في الطرازات الجديدة.

ومن المتوقع أن يعتمد الهاتف على شريحة مطورة من سلسلة Apple Silicon مع تحسينات لتشغيل أدوات Apple Intelligence، فيما قد تركز الزيادة في سعة البطارية على تعويض استهلاك الذكاء الاصطناعي أكثر من زيادة كبيرة في مدة الاستخدام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أبل لتعزيز منافستها في مجال الذكاء الاصطناعي وجعلها محوراً أساسياً في مستقبل أجهزة آيفون.
 
 


gnews

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