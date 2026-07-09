آيفون 18 برو قد يحصل على بطارية أكبر لدعم الذكاء الاصطناعي

وتشير التقارير إلى أن نقل المزيد من مهام الذكاء الاصطناعي من الخوادم السحابية إلى الهاتف يتطلب معالجات أقوى واستهلاكاً أعلى للطاقة، ما دفع أبل إلى إعادة تصميم نظام الطاقة في الطرازات الجديدة.
ومن المتوقع أن يعتمد الهاتف على شريحة مطورة من سلسلة Apple Silicon مع تحسينات لتشغيل أدوات Apple Intelligence، فيما قد تركز الزيادة في سعة البطارية على تعويض استهلاك الذكاء الاصطناعي أكثر من زيادة كبيرة في مدة الاستخدام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أبل لتعزيز منافستها في مجال الذكاء الاصطناعي وجعلها محوراً أساسياً في مستقبل أجهزة آيفون.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تخفي شاشة هاتفك عن أعين الآخرين؟
-
إيلون ماسك يطلق خطوة جديدة لمواجهة الأخبار المضللة على "إكس"
-
دراسة تكشف ثغرات في أنظمة منع المراهقين من دخول منصات التواصل
-
أول زفاف روبوتي في روسيا.. عندما يتزوج الذكاء الاصطناعي
-
سر رمز الحقيبة الذي يظهر في هواتف أندرويد
-
وثائق قضائية تكشف أداة تعقب في ويندوز
-
20 مليون طفل يستخدمون الذكاء الاصطناعي.. تحديات جديدة للحماية
-
ميزة جديدة من ميتا تمنع التصوير السري عبر النظارات الذكية