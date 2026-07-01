الأربعاء 2026-07-22 12:12 ص

آيفون 18 برو يقترب.. أبل تستعد لأكبر قفزة في معالجاتها منذ سنوات

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 12:02 ص
الوكيل الإخباري-  تستعد شركة أبل لإطلاق شريحة A20 Pro الجديدة، المتوقع أن تزود بها هاتفي آيفون 18 برو وآيفون ألترا، في خطوة قد تمثل واحدة من أبرز الترقيات التقنية في معالجات هواتفها خلال السنوات الأخيرة.اضافة اعلان


وبحسب تقارير تقنية، ستعتمد الشريحة على تقنية تصنيع بدقة 2 نانومتر التي تطورها شركة TSMC، ما يجعلها أول شريحة لآيفون تستخدم هذا المستوى المتقدم من التصنيع، بما يتيح زيادة عدد الترانزستورات وتحسين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

كما تشير التقارير إلى أن أبل تعتزم استخدام تقنية تغليف جديدة تعرف باسم Wafer-Level Multi-Chip Module، والتي تتيح دمج أكثر من مكون إلكتروني داخل الرقاقة نفسها، الأمر الذي يسهم في رفع سرعة نقل البيانات، وتقليل استهلاك الطاقة، وتحسين إدارة الحرارة.

ومن المتوقع أن توفر هذه التحسينات دفعة كبيرة لقدرات الهواتف في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز أداء الألعاب والتطبيقات التي تتطلب معالجة عالية، في ظل توجه أبل المتزايد نحو دمج مزايا الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل الخاصة بها. 
 
 


gnews

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