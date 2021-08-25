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الأربعاء، 25-08-2021 01:17 م

أبرز التغييرات في نسخ ويندوز 11 التجريبية

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الوكيل الإخباري - تطلق مايكروسوفت نسخ ويندوز 11 التجريبية بشكل مستمر، وذلك لتحسن من أداء النظام ولتصل إلى النسخة المستقرة منه.

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وتأتي كل نسخة تجريبية جديدة من ويندوز 11 بمجموعة من التغييرات والتحديثات التي ربما تكون بسيطة ولكنها ملحوظة.


وتعتمد مايكروسوفت على ردود فعل المستخدمين بشأن النسخ التجريبية التي تقدمها، حيث تحسين النظام عبر التجارب المستمرة للمستخدمين. 

 

لذلك إليكم مجموعة من أهم التغييرات في نسخ ويندوز 11 التجريبية. 

أدوات مصغرة جديدة

قامت مايكروسوفت بإضافة أدوات مصغرة جديدة إلى أحدث نسخة من ويندوز 11، حيث أصبح بإمكانك متابعة ما يحدث مع أفراد أسرتك عبر الأدوات المصغرة.

وتعمل هذه الخاصية بين حسابات مايكروسوفت المسجلة في عائلة واحدة، وتعرض لك التغييرات التي يقوم بها أحد أفراد أسرتك في حسابه.

كما أضافت مايكروسوفت أداة مصغرة جديدة خاصة بالترفيه، حيث تظهر أحدث الأفلام الموجودة في متجر مايكروسوفت.

 

وعندما تضغط عليها فإنها تنقلك مباشرةً إلى متجر مايكروسوفت من أجل شراء الفيلم أو تأجيره بحسب توافره. 


وإذا لم ترى هذه الأدوات المصغرة الجديدة، فإنك تستطيع ضغط زر إضافة الأدوات الموجود في أسفل الصفحة والبحث عنها.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

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