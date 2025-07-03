أبرز المزايا في التحديث الأخير لتطبيق تليغرام

يمكن إنشاؤها داخل المحادثات الفردية أو الجماعية.
مفيدة لتنظيم الأعمال بين الفرق أو العائلة.
تُحفظ في الرسائل المحفوظة أو تُشارك في المحادثات.
🔹 طريقة الإنشاء: الضغط على + → اختيار قائمة → إدخال اسم القائمة.
📢 2. اقتراح منشورات للقنوات
يمكن للمستخدمين اقتراح منشورات مع تحديد تاريخ ووقت النشر.
يمكن الدفع مقابل نشرها باستخدام:
⭐ نجوم تليغرام (Stars)
💰 عملة Toncoin الرقمية
في حال حذف المنشور خلال 24 ساعة، يُسترجع المبلغ للمرسل.
📲 التحديث متوفر الآن على:
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