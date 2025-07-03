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أبرز المزايا في التحديث الأخير لتطبيق تليغرام

لققلقل
تعبيرية
 
الخميس، 03-07-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-  في إطار سعيه المستمر لتحسين تجربة المستخدم، أطلق تطبيق "تليغرام" تحديثاً جديداً حمل معه مزايا عملية تسهّل تنظيم العمل والتواصل داخل المحادثات. أبرز هذه الميزات كانت "قوائم المهام التفاعلية"، إلى جانب أدوات جديدة لإدارة المنشورات داخل القنوات والدفع مقابل نشرها باستخدام وسائل رقمية حديثة مثل "النجوم" و"Toncoin". إليكم نظرة سريعة على أهم ما جاء في التحديث.

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✅ 1. قوائم المهام التفاعلية (To-Do Lists)
يمكن إنشاؤها داخل المحادثات الفردية أو الجماعية.
مفيدة لتنظيم الأعمال بين الفرق أو العائلة.
تُحفظ في الرسائل المحفوظة أو تُشارك في المحادثات.
🔹 طريقة الإنشاء: الضغط على + → اختيار قائمة → إدخال اسم القائمة.

📢 2. اقتراح منشورات للقنوات
يمكن للمستخدمين اقتراح منشورات مع تحديد تاريخ ووقت النشر.
يمكن الدفع مقابل نشرها باستخدام:
⭐ نجوم تليغرام (Stars)
💰 عملة Toncoin الرقمية
في حال حذف المنشور خلال 24 ساعة، يُسترجع المبلغ للمرسل.

📲 التحديث متوفر الآن على:
App Store (لـ iOS)
Google Play (لأندرويد)

 

لبنان 24

 
 
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