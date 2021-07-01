الوكيل الإخباري- أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية هذا الأسبوع إصدارا جديدا باسم Windows 10 S ويندوز 10 اس، وهي نسخة مصممة وموجهة للأغراض التعليمية وتعتبر بمثابة رد مايكروسوفت على نظام جوجل كروم وأجهزة كروم بوك التي تلقى رواجا في المؤسسات التعليمية، ويتيح الإصدار الجديد Windows 10 S للمستخدم تشغيل التطبيقات المتاحة في متجر ويندوز فقط.





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وهذه أبرز مميزات Windows 10 S :

1- ولا تعتبر نسخة ويندوز 10 إس سيئة، ولكن تضع عليك بعض القيود التي لا تناسب مستخدمي الحاسوب المنزلي.

2- وذلك لأن قوة ويندوز 10 تأتي من تنوع التطبيقات التي يمكن تثبيتها عليه بالإضافة إلى سهولة تطوير هذه التطبيقات.

3- وتناسب نسخة ويندوز 10 إس الشركات والمستخدمين الذين يفضلون الأمان قبل أي شيء آخر.

4- حيث تحميهم هذه النسخة من التطبيقات الضارة الموجودة على الإنترنت.

ويمتلك ويندوز 10 ثلاثة نسخ مختلفة تناسب الاستخدامات المختلفة، ولكن الفارق بين النسخ ليس كبيرًا كما كان مع ويندوز 7.

5- ويستخدم الجميع نسخة ويندوز 10 المنزلية، وتعتبر هذه النسخة مناسبة للاستخدامات العادية مثل مشاهدة المحتوى وتصفح الإنترنت وتحميل الألعاب.

6- وهي تأتي بمستوى أمان متوسط يجعلك تحتاج لتثبيت تطبيق مكافح فيروسات خارجي، على الرغم من كونها تأتي بتطبيق مايكروسوفت لمكافحة الفيروسات.

7- أما نسخة ويندوز 10 برو فهي الأكثر إحترافية، وهي مناسبة لمن يحتاج لاستخدام الأجهزة الإفتراضية بشكل مكثف.

8- حيث تدعم هذه النسخة خاصية Hyper V، وتسهل هذه الخاصية إنشاء الأجهزة الإفتراضية على ويندوز 10.

9- وتأتي النسخ الاحترافية من ويندوز 10 مزودة باختيارات أمان أفضل من النسخ المنزلية، وهي تدعم إدارة الشبكات والأجهزة المتصلة بها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





