أبرز 5 تحديثات في واتساب عام 2024

الوكيل الإخباري- في عام 2024، أطلق واتساب تحديثات متنوعة أضافت بُعداً جديداً لميزاته، متجاوزة بذلك دوره التقليدي كأداة للمراسلة فقط.



قبل نهاية 2024، أضاف واتساب ميزة "شات جي بي تي"، ليتيح للمستخدمين التفاعل معه مجاناً، وبلا حدود، بهدف تحسين تجربة المحادثات، مثل الحصول على إجابات فورية، نصائح عملية، ومساعدات في إجراء محادثات إبداعية، أو حل مشكلاتهم اليومية.

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لكن هذه ليست الميزة البارزة، فهناك الكثير من التحديثات التي أطلقها التطبيق على مدار هذا العام، وسلطت عليها الضوء صحيفة "ذا صن" البريطانية، ونعرض أبرز 5 منها:

1. التفاعل مع الذكاء الاصطناعي

تعاون واتساب مع منصة "ميتا"، من خلال برنامج "ميتا أي آي شات بوت"، الذي يوفر ميزات جديدة لتحسين تجربة المحادثات بين المستخدمين، مثل التفاعل عبر الدردشات الصوتية، وتحليل الصور الشخصية وتعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا التحديث خطوة هامة نحو تعزيز قدرات واتساب، مما يجعله أكثر مرونة في تلبية احتياجات المستخدمين، سواء على صعيد التواصل الشخصي أو المهني.

2. مسودة الرسائل

أطلق ميزة "مسودة الرسائل" التي تسهل على المستخدمين حفظ الرسائل غير المكتملة والعودة لاستكمالها لاحقاً.

هذه الميزة تساهم في تسهيل التواصل بشكل أكثر مرونة، خاصة في المواقف التي قد يضطر فيها المستخدمون للتوقف مؤقتاً عن الكتابة بسبب انشغالهم أو ظروف طارئة.

3. مكالمات أكثر احترافية

أضاف واتساب ميزة "مرشحات الاتصال" التي تتيح للمستخدمين تخصيص مكالماتهم، عبر تعديل الألوان والإضاءة، واختيار خلفيات مختلفة، ما يعزز من جودة التجربة البصرية أثناء المكالمات، ويحولها إلى تجربة أكثر احترافية.

هذا التحديث يعزز قدرة واتساب على التنافس مع التطبيقات الأخرى في مجال مؤتمرات الفيديو، مما يجعله خياراً رئيسياً للمستخدمين في بيئات العمل والتواصل عن بُعد.

4. إدارة جهات الاتصال

أضاف واتساب ميزة جديدة تسهّل إدارة جهات الاتصال، حيث يمكن للمستخدمين إضافة جهات اتصال جديدة بسهولة، دون الحاجة لحفظ الأرقام يدوياً ، أو البحث عن الأسماء في القائمة.

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما يشارك المستخدم هاتفه مع الآخرين، أو عندما يريد فصل جهات الاتصال الشخصية.

5. . إعجابات حالة الواتساب

في خطوة لتعزيز التفاعل بين المستخدمين، أضاف واتساب ميزة "الإعجابات على الحالات" في 2024، حيث يسمح للمستخدمين بالتعبير عن إعجابهم بحالات الأصدقاء، دون الحاجة إلى كتابة تعليقات، من خلال النقر على قلب أخضر بجوار شريط الرد.

هذه الميزة المستوحاة من إنستغرام، تسهم في زيادة التفاعل الاجتماعي على التطبيق، وتشجع على مشاركة اللحظات والآراء بطريقة مرنة وسهلة وسريعة.

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