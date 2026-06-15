أبل تؤجل إطلاق سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي في أوروبا.. ما السبب؟

08:07 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أبل تأجيل إطلاق النسخة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من مساعدها الصوتي "سيري" على أجهزة آيفون وآيباد في دول الاتحاد الأوروبي، ما أثار تساؤلات واسعة بين المستخدمين حول أسباب القرار وتوقيته. اضافة اعلان





وكانت الشركة قد كشفت خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2026 عن جيل جديد من "سيري" يتمتع بقدرات متقدمة في فهم اللغة الطبيعية وتنفيذ المهام عبر مختلف أجهزة أبل بصورة أكثر سلاسة وذكاء، في خطوة اعتُبرت مهمة ضمن سباق المساعدات الذكية بين شركات التكنولوجيا الكبرى.



إلا أن أبل أوضحت أن هذه المزايا لن تكون متاحة في المرحلة الأولى لمستخدمي الاتحاد الأوروبي على نظامي iOS وiPadOS، رغم طرحها في أسواق أخرى.



وأكدت الشركة أنها لا تزال تعمل على إيجاد آلية تضمن الحفاظ على خصوصية المستخدمين وأمنهم بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية الأوروبية، مشيرة إلى أنها تسعى لإيجاد مسار مناسب قبل إطلاق الخدمة داخل دول الاتحاد الأوروبي.



ويأتي هذا التأجيل في ظل تشديد الاتحاد الأوروبي الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى وفرض قواعد أكثر صرامة تتعلق بحماية البيانات والشفافية والمنافسة الرقمية، ما قد يدفع الشركات إلى إجراء تعديلات إضافية قبل طرح بعض خدماتها الجديدة في السوق الأوروبية.











