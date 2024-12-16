أبل تتيح خاصية إضافة طبقات صوتية إلى تطبيق فويس ميموز

الوكيل الإخباري- إلى جانب العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أضافتها شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل إلى الإصدار الجديد لنظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس 18.2، حدثت الشركة تطبيق الرسائل الصوتية "فويس ميموز".



وقالت الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون إن مستخدمي هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، سيكون في مقدورهم إضافة مسارات طبقات صوتية إلى أي تسجيل موجود في تطبيق "فويس ميموز" دون الحاجة إلى استخدام سماعات الرأس.

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وبدلاً من ذلك سيتمكن المستخدمون من تسجيل أصوات أدواتهم الموسيقية باستخدام سماعة آيفون في الوقت الذي يسجلون فيه أصواتهم باستخدام الميكرفون في هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

وتم إطلاق تحديث "فويس ميموز" على أجهزة آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس للمستخدمين الذين يستخدمون نظام التشغيل آي.أو.إس 18.2.



كما يمكن تبادل ونقل الطبقات الصوتية إلى "فويس ميموز" على تطبيق لوجيك برو لأجهزة ماك 11.1، التي تعمل بنظام التشغيل ماك أو.إس 15.2، ولوجيك برو للكمبيوتر اللوحي آيباد 2.1% الذي يعمل بنظام التشغيل آيباد أو.إس18.2.