أبل تتيح خاصية إضافة طبقات صوتية إلى تطبيق فويس ميموز

وقالت الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون إن مستخدمي هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، سيكون في مقدورهم إضافة مسارات طبقات صوتية إلى أي تسجيل موجود في تطبيق "فويس ميموز" دون الحاجة إلى استخدام سماعات الرأس.
وبدلاً من ذلك سيتمكن المستخدمون من تسجيل أصوات أدواتهم الموسيقية باستخدام سماعة آيفون في الوقت الذي يسجلون فيه أصواتهم باستخدام الميكرفون في هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.
كما يمكن تبادل ونقل الطبقات الصوتية إلى "فويس ميموز" على تطبيق لوجيك برو لأجهزة ماك 11.1، التي تعمل بنظام التشغيل ماك أو.إس 15.2، ولوجيك برو للكمبيوتر اللوحي آيباد 2.1% الذي يعمل بنظام التشغيل آيباد أو.إس18.2.
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