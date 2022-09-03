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السبت، 03-09-2022 02:32 م

أبل تحث مستخدمي آيفون على تثبيت تحديث طارئ

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الوكيل الإخباري - بعد أن أصدرت تحديثاً أمنياً رئيسياً لإصلاح مشكلة طارئة، نصحت شركة آبل الأشخاص الذين يملكون أجهزة آيفون من طرازات قديمة بتحديث هواتفهم بأسرع وقت ممكن.

أصدرت أبل تصحيحاً أمنياً جديداً لأجهزة آيفون S5، و آي فون 6، وآي فون 6 بلس، وآي باد إير، وآي باد ميني 2، وآيباد ميني 3، والجيل السادس من آي بود تاتش بعد اكتشاف خلل خطير في النظام، قد يؤدي إلى سرقة بيانات المستخدمين أو التلاعب بها.

وعلى الرغم من أن شركة أبل لم تورد أي تفاصيل عن هذا الخلل، إلا أنها قالت إن محتوى ويب متطفل قد يؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية خطيرة تسمح باختراق الجهاز وسرقة بيانات المستخدم.

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لتثبيت التحديث الجديد، افتح تطبيق الإعدادات، وانقر على "عام"، ثم "تحديث البرنامج" للتثبيت. فقط تأكد من توصيل جهازك بالتيار الكهربائي وتوصيله بشبكة واي فاي لتجنب إهدار البيانات أو البطارية.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة أبل عن حدثها الرئيسي في السابع من سبتمبر (أيلول)، ومن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز آيفون 14 خلال هذا الحدث، بالإضافة إلى منتجات أخرى يمكن أن تشمل أجهزة آي باد و إيربود

 

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