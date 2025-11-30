الأحد 2025-11-30 05:05 م

أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. تحديث فوري لحماية بياناتك من ثغرة خطيرة

تن
تعبيرية
الأحد، 30-11-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-  أطلقت شركة أبل تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي أجهزة آيفون 15 و16 و17 بضرورة تحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار من iOS 26، بعد اكتشاف ثغرات أمنية قد تعرض بياناتهم للاختراق.

اضافة اعلان


وأكدت أبل أن التحديث يتضمن ترقيات أمنية مهمة تمنع أساليب استخراج البيانات الصامتة، وتحسن آليات فحص التطبيقات ومنح الصلاحيات، ما يعزز حماية المعلومات الشخصية مثل الصور وبيانات الموقع والمعلومات الصحية وكلمات المرور المخزنة.


وأشارت الشركة إلى أن الأجهزة التي لم تقم بالتحديث تبقى معرضة بشكل أكبر للمخاطر، محذرة من أن تأجيل التحديثات الأمنية يزيد احتمالية استهداف الجهاز عبر تطبيقات خبيثة أو روابط احتيالية.


ولتثبيت التحديث، يمكن للمستخدمين الدخول إلى "الإعدادات" ثم "عام" واختيار "تحديث البرنامج"، مع التأكد من شحن البطارية واتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

أخبار محلية الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام: إلقاء القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر باستغلال عاملات المنازل الهاربات

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي البريزات وظاظا

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للنائب الخشمان

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان

اقتصاد محلي الحكومة تعلن الاسعار الجديدة للمحروقات

مبنى وزارة الداخلية

أخبار محلية تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

تن

تكنولوجيا أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. تحديث فوري لحماية بياناتك من ثغرة خطيرة

خلال لقائه وفدا من أبناء منطقة غور فيفا

أخبار محلية العيسوي: الديوان الملكي كما أراده الملك بيت وملاذ لجميع الأردنيين

حخ

تكنولوجيا قلق بين مستخدمي Chat GPT من خرق وتسريب بيانات



 
 





الأكثر مشاهدة