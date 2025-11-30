أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. تحديث فوري لحماية بياناتك من ثغرة خطيرة

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة أبل تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي أجهزة آيفون 15 و16 و17 بضرورة تحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار من iOS 26، بعد اكتشاف ثغرات أمنية قد تعرض بياناتهم للاختراق.



وأكدت أبل أن التحديث يتضمن ترقيات أمنية مهمة تمنع أساليب استخراج البيانات الصامتة، وتحسن آليات فحص التطبيقات ومنح الصلاحيات، ما يعزز حماية المعلومات الشخصية مثل الصور وبيانات الموقع والمعلومات الصحية وكلمات المرور المخزنة.



وأشارت الشركة إلى أن الأجهزة التي لم تقم بالتحديث تبقى معرضة بشكل أكبر للمخاطر، محذرة من أن تأجيل التحديثات الأمنية يزيد احتمالية استهداف الجهاز عبر تطبيقات خبيثة أو روابط احتيالية.



ولتثبيت التحديث، يمكن للمستخدمين الدخول إلى "الإعدادات" ثم "عام" واختيار "تحديث البرنامج"، مع التأكد من شحن البطارية واتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi.