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الثلاثاء، 07-06-2022 04:04 م

أبل تخصص ميزة لمساعدة المعنفين في نظام iOS 16

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية عن ميزة ”Safety Check“ الجديدة المقرر طرحها للإصدار المقبل من نظام تشغيل هواتف آيفون، ”iOS 16″، وتهدف إلى حماية ”الأشخاص المعنفين أو الذين يتعرضون للإساءة“ بمختلف أنواعها.

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وخاصية ”Safety Check“ هي قسم جديد سيتم تضمينه في إعدادات الهاتف (آيفون)، ويمكن من خلاله ”عمل مراجعة سريعة لمعرفة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم“.


وجرى الإعلان عن ذلك، خلال ”المؤتمر السنوي العالمي للمطورين“ (WWDC 2022)، وفي أعقاب إعلان الشركة عن خصائص إصدار ”iOS 16“ الجديد.

 

ومن خلال الميزة، يستطيع الشخص استخدام ”زر الطوارئ“ لإعادة تعيين كل الإعدادات التي قد تمنح أي شخص آخر إمكانية الوصول إلى الرسائل أو التطبيقات أو تتبع الموقع الحالي وأي معلومات أخرى مهمة ذات صلة.

وتهدف الميزة إلى ”قطع جميع الصلات“ في حالات الطوارئ مع الشركاء المسيئين، حتى يستطيع المستخدم الوصول إلى مكان آمن.

 

 

ارم نيوز 

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