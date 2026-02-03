"أبل" تخطط لزيادة سعر آيفون 18 برو

وتهدف هذه الخطوة، التي طُبقت سابقاً، إلى تعويض ارتفاع تكاليف التصنيع وزيادة متوسط العائد من كل جهاز دون الإعلان عن زيادة سعرية قد تثير استياء المشترين. ويرى المحللون أن التلاعب بسعات التخزين أكثر فاعلية للشركة نظراً لهوامش الربح المرتفعة في قطاع الذاكرة، وقدرته على تقليص العروض الترويجية التي تعتمد عادةً على النسخ الأرخص.
ويُنصح المستخدمون بمراجعة استهلاكهم الفعلي للتخزين قبل الإقدام على الشراء؛ فإذا كان الاستهلاك الحالي أقل من 128 غيغابايت، فإن الانتقال القسري للنسخة الأعلى سيمثل تكلفة إضافية بلا فائدة حقيقية، مما يستوجب الاستعداد لاحتمال ارتفاع سعر الدخول لفئة "برو" أو التفكير في بدائل أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة
-
وداعاً لبعض نماذج ChatGPT.. إيقاف رسمي يبدأ في هذا الموعد
-
رسوم تفرض على واتسآب..ما القصة!
-
لحماية منتجي المحتوى.. خطوة جديدة من غوغل
-
هذا ما قيل عن الرسائل المشفرة ضمن واتساب.. تحقيقات تجري!
-
ميزة جديدة من انستغرام.. تعرفوا إليها
-
لتنويع الإيرادات.. "ميتا" تختبر خيار الاشتراكات المدفوعة
-
قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها