أبل تخفض إنتاج هذه الهواتف بنسبة 20%.. ماذا حدث؟

الوكيل الإخباري - تستعد شركة أبل لتحقيق أطول سلسلة مكاسب لها هذا العام بعد تقرير يفيد بأن صانع آيفون يخفض إنتاج هاتفه الذكي رخيص الثمن بمقدار الخمس وسط انخفاض الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.



فبعد 9 جلسات متتالية من المكاسب، انخفض السهم بنسبة 2%، في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، مما أعاد السهم بعيداً عن محو خسائره الكاملة خلال آخر 12 شهرا.



يأتي ذلك فيما تخطط شركة أبل لخفض إنتاج هواتف آيفون إس إي بحوالي 20% في الربع المقبل مقارنة بخطتها الأصلية بسبب مؤشرات على تضرر الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر.

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