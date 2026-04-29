"أبل" تستعد لإطلاق ميزة جديدة في "App Store".. إليكم التفاصيل!

11:16 ص

الوكيل الإخباري- قد يشهد نظام الاشتراكات في متجر تطبيقات "app store" التابع لشركة أبل مزيدًا من المرونة في الفترة المقبلة.





فحتى الآن، كانت التطبيقات التي تعتمد على الاشتراكات توفر خيارين أساسيين: شهري أو سنوي، مع اشتراط دفع الاشتراك السنوي دفعة واحدة مسبقًا. أما التحديث المرتقب، فيتيح للمطورين تقديم اشتراك سنوي مع خيار الدفع بشكل شهري بدل الدفع الكامل مقدمًا.



وتهدف "أبل" من هذه الخطوة إلى تسهيل عملية الاشتراك على المستخدمين الذين يرغبون بالاستفادة من مزايا الاشتراك السنوي أو الأسعار المخفضة، لكنهم لا يستطيعون دفع المبلغ دفعة واحدة، وفق ما أوردته مجلة "PCMag" المتخصصة في أخبار التكنولوجيا.





وبحسب وثائق المطورين لدى "أبل"، يمكن للمستخدم إلغاء الاشتراك في أي وقت، إلا أنه يبقى ملتزمًا بدفع الأقساط الشهرية حتى انتهاء مدة العقد السنوي.



كما ستعرض هذه الميزة داخل "App Store" تفاصيل أوضح حول الاشتراك، مثل نسبة التقدم في المدة عبر مؤشر بصري، إلى جانب السعر الشهري، وتاريخ الدفعة المقبلة، وعدد الدفعات المنجزة، وموعد تجديد الاشتراك.



وبهذا الشكل، يمكن للمستخدم الاستفادة من اشتراك سنوي بسعر أقل مع الدفع على أقساط شهرية، مع إمكانية الإلغاء قبل نهاية السنة لتجنب تجديد عقد جديد، مع الإشارة إلى أن الخصومات لا تكون مضمونة في جميع التطبيقات.



ولا تزال الميزة غير متاحة بشكل رسمي داخل المتجر، لكنها متوفرة حاليًا للمطورين ضمن مرحلة تجريبية، على أن يتم إطلاقها مع تحديثات iOS 26.5 وiPadOS 26.5 وmacOS Tahoe 26.5 وtvOS 26.5 وvisionOS 26.5.





