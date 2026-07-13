أبل تستعد لتحديث Apple Pencil بميزة طال انتظارها

ومن المتوقع أن تشمل التحديثات نسخًا جديدة من Apple Pencil (USB-C) وApple Pencil Pro، مع احتمال تزويدها ببطاريات قابلة للاستبدال بسهولة، استجابةً لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بالبطاريات.
وتختلف الأقلام الحالية عن هذا التوجه، إذ تعتمد على بطاريات داخلية غير قابلة للاستبدال، ما يؤدي غالبًا إلى استبدال القلم بالكامل عند تراجع أدائها.
وتأتي هذه الخطوة مع قرب تطبيق تشريعات أوروبية تُلزم الشركات بجعل البطاريات المحمولة قابلة للإزالة والاستبدال، وتشمل عددًا من الأجهزة والملحقات الإلكترونية.
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