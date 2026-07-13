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أبل تستعد لتحديث Apple Pencil بميزة طال انتظارها

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تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 12:15 م
الوكيل الإخباري-   تستعد شركة آبل لإطلاق جيل جديد من أقلام Apple Pencil بالتزامن مع أجهزة آيباد برو الجديدة في ربيع 2027، وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرغ.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تشمل التحديثات نسخًا جديدة من Apple Pencil (USB-C) وApple Pencil Pro، مع احتمال تزويدها ببطاريات قابلة للاستبدال بسهولة، استجابةً لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بالبطاريات.

وتختلف الأقلام الحالية عن هذا التوجه، إذ تعتمد على بطاريات داخلية غير قابلة للاستبدال، ما يؤدي غالبًا إلى استبدال القلم بالكامل عند تراجع أدائها.

وتأتي هذه الخطوة مع قرب تطبيق تشريعات أوروبية تُلزم الشركات بجعل البطاريات المحمولة قابلة للإزالة والاستبدال، وتشمل عددًا من الأجهزة والملحقات الإلكترونية.
 
 


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