أبل تستعد للكشف عن "آيفون 17" يوم 9 سبتمبر

الوكيل الإخباري- مع اقتراب سبتمبر، تتزايد التوقعات حول حدث أبل السنوي، وتشير معلومات جديدة من مزودي خدمات في ألمانيا إلى أن الشركة ستكشف عن سلسلة آيفون 17 يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025.

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وبحسب موقع iPhone-Ticker، فإن جدول الحدث المتوقع سيكون كالتالي:

📱 الكشف الرسمي: الثلاثاء 9 سبتمبر

🛒 فتح الطلب المسبق: الجمعة 12 سبتمبر

📦 بدء التوصيل: الجمعة 19 سبتمبر



ما الجديد في آيفون 17؟

من المنتظر أن تضم السلسلة 4 طرازات:

آيفون 17

آيفون 17 آير (فائق النحافة – إصدار جديد كليًا)

آيفون 17 برو

آيفون 17 برو ماكس

وتشير التسريبات إلى قدوم لون جديد كليًا لطرازي "برو"، مع تحديثات في التصميم والأداء.



أجهزة أخرى في الحدث؟

من المتوقع أن تكشف أبل أيضًا عن:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra (إصدار جديد)

الجيل التالي من سماعات AirPods Pro

