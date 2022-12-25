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الأحد، 25-12-2022 02:08 م

أبل تضيف تطبيقات جديدة على آيفون

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الوكيل الإخباري - أضافت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل مجموعة من التطبيقات الجديدة للعمل مع هواتفها الذكية آيفون من خلال تحديث نظام التشغيل آي.أو.إس 2ر16. وتتضمن تسجيلات أغاني كاراوكي اليابانية وتطبيق للسبورة البيضاء وتطبيقات متابعة جودة نوم المستخدم.

كما وفرت أبل تطبيق السبورة الذكية فري فورم لأجهزة كمبيوتر ماك مما يتيح للعديد من مستخدمي أجهزة أبل التعامل مع الرسوم والنصوص وغيرها من الوسائط على لوحة واحدة باستخدام الهاتف الذكي.

في الوقت نفسه، تتيح خاصية أبل ميوزيك سينج الجديدة بدء جلسات غناء أغاني كاراوكي اليابانية عبر الهاتف، مع إمكانية الاشتراك في خدمة بث الموسيقى التابعة لأبل. كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم الاختيار بين الغناء الثنائي مع أحد الفنانين الحقيقيين أو الغناء المنفرد، إلى جانب وجود كتالوج يضم ملايين الأغاني.

كما يضيف تحديث نظام التشغيل دعم خدمة إرسال رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ للهواتف آيفون14 وآيفون14 برو. وتتيح هذه الخدمة للمستخدم إرسال رسالة استغاثة في حالة الطوارئ حتى إذا كان موجودا خارج نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول بالاعتماد على الأقمار الصناعية.

كما أشارت أبل إلى ان التحديث آي.أو.إس 2ر16 يصلح الكثير من الثغرات التي تؤثر على أمن هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد.

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