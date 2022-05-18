أبل تطرح تحديث iOS 15.5 مع تحسينات إلى Apple Cash و Podcasts

الوكيل الإخباري - أصدرت شركة آبل iOS 15.5، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل أجهزة آيفون. ويفتقر الإصدار الجديد إلى التحسينات التي تواجه المستخدم.

اضافة اعلان

ولكن يمكن أن يساعد في استرضاء المنظمين المعنيين بالسيطرة المهيمنة للشركة على عمليات الشراء داخل التطبيق.



وتتضمن ميزات iOS 15.5 الجديدة مجموعة من الأزرار المضافة إلى تطبيق المحفظة Wallet. وتتيح هذه الأزرار لمستخدمي بطاقة Apple Cash طلب الأموال أو إرسالها بسرعة.



بالإضافة إلى ذلك هناك خيار جديد في تطبيق Apple Podcasts يتيح لك وضع قيود على عدد الحلقات المخزنة في هاتفك. ويؤدي أيضًا إلى حذف الحلقات القديمة تلقائيًا، مما يمنع التطبيق من شغل مساحة تخزين كبيرة عبر أجهزة iOS.



ووفقًا لملاحظات إصدار آبل، يتضمن التحديث أيضًا العديد من إصلاحات الأخطاء، بما في ذلك إصلاحات من شأنها تحسين موثوقية أتمتة المنزل. ويعالج iOS 15.5 خطأ قد يتسبب في فشل التشغيل الآلي للمنزل من قبل الأشخاص الذين يغادرون أو يصلون.



وتنص الملاحظات الكاملة للإصدار على ما يلي: تتيح المحفظة الآن لعملاء Apple Cash إرسال الأموال وطلبها من بطاقة Apple Cash. ويتضمن Apple Podcasts خيارًا جديدًا للحد من الحلقات المخزنة عبر آيفون وحذف الحلقات القديمة تلقائيًا.

ويعمل على إصلاح مشكلة احتمال فشل أتمتة المنزل. قد لا تتوفر بعض الميزات في جميع المناطق أو عبر جميع أجهزة آبل.



وإلى جانب آخر تحديث لنظام iOS، أصدرت آبل أيضًا macOS Monterey 12.4، وهو التحديث الرئيسي الرابع لنظام التشغيل ‌macOS Monterey‌ الذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر 2021.



ويأتي ‌macOS Monterey‌ 12.4 بعد شهرين من إطلاق macOS Monterey 12.3، وهو تحديث أضاف ميزة Universal Control.



ويتضمن التحديث إصلاحًا لجودة كاميرا الويب الرديئة لشاشة Studio Display من آبل. ويقلل التحديث من مقدار التشويش المرئي في الصورة، ويحسن التباين، ويعزز دقة الألوان.



ويمكن الحصول على التحديث من خلال توصيل Studio Display بجهاز ماك يعمل بنظام التشغيل macOS Monterey 12.4.



وتعمل آبل على تحديث البرنامج الثابت لـ Studio Display منذ شهر مارس، وذلك لمعالجة الشكاوى المتعلقة بجودة كاميرا الويب.



ووفقًا للملاحظات، يعمل التحديث على تحسين ضبط الكاميرا، مما يوفر تقليلًا محسّنًا للضوضاء والتباين والتأطير.

البوابة العربية للأخبار التقنية