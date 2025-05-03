أبل تطلق إعلاناً جديداً لـ"Apple Intelligence" بعد جدل حول آخر سحبته

الوكيل الإخباري- نشرت شركة "أبل" مقطع فيديو ترويجيًا على "يوتيوب" يسلّط الضوء على ميزات الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليًا ضمن نظام "Apple Intelligence"، مثل:

اضافة اعلان



تنظيف الصور (Photo Clean Up)

الرموز الذكية (Genmoji)

أدوات الكتابة والتلخيص (Writing Tools & Mail Summarize)

الذكاء البصري (Visual Intelligence)

دمج ChatGPT



ويأتي هذا الإعلان بعد سحب فيديو سابق روج لمزايا متقدمة في "سيري" لم تُطلق بعد، ما أدى إلى دعاوى قضائية من بعض العملاء الذين شعروا بالخداع عند شرائهم هواتف iPhone 16.



أوضح تيم كوك، الرئيس التنفيذي، أن "أبل" أخّرت بعض الميزات لضمان الجودة، مؤكداً أن هناك "تقدماً مستمراً" في تطوير سيري.