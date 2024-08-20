"أبل" تطور روبوتاً منزلياً

الوكيل الإخباري- تعمل شركة أبل على تطوير جهاز روبوتي منزلي جديد بتصميم يجمع بين شاشة شبيهة بـ«الآيباد»، وذراع روبوتية تتحكم فيه ليتحرك في اتجاهات مختلفة.

اضافة اعلان



وحسب «بلومبرج»، فإن الجهاز الذي يعمل عليه فريق يتألف من مئات الموظفين يتميز بذراع روبوتية رقيقة لتحريك الشاشة الكبيرة في مختلف الاتجاهات. ويتم التحكم في الشاشة بفضل مشغلات تتيح لها الانحناء والدوران بزاوية 360 درجة، ما يمثل إضافة جديدة للأجهزة المنزلية مثل جهاز Echo Show 10 من أمازون، والجهاز المتوقف Portal من ميتا.



وقالت مصادر مطلعة، في أبريل الماضي، إن مهندسي الشركة الأمريكية يستكشفون روبوتاً متنقلاً يمكنه متابعة المستخدمين في جميع أنحاء منازلهم، كما طوروا جهازاً منزلياً متقدماً يوضع على الطاولة ويستخدم ذراعاً روبوتية لتحريك الشاشة.



ورأت «بلومبرج» أن الجانب المشرق في مسعى الشركة «الفاشل» في مجال السيارات هو أنها نجحت في تطوير الأسس التقنية لمبادرات أخرى، إذ تم تطوير المحرك العصبي Neural Engine، الذي يمثل سلسلة من مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة والموجودة داخل أجهزة آيفون وماك، في الأصل للسيارة.