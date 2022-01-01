أبل تعتزم شحن إكسسوارات الهواتف من خلال شاشات آيفون وآيباد

الوكيل الإخباري - سجلت شركة "أبل" براءة اختراع جديدة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، يمكن من خلالها شحن ملحقات (إكسسوارات) هواتف آيفون وآجهزة آيباد من خلال وضعها على شاشات تلك الأجهزة.

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وقال موقع "phonearena" إن رسومات براءة الاختراع، كشفت عن الشحن اللاسلكي من خلال الشاشة قد يعمل على أحد أقسام الشاشة بينما يظل باقي المساحة متاحة للاستخدام.



ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت منطقة الشحن على الشاشة ستعرض أي شيء أثناء شحن الملحقات، لكن بالتأكيد يجب أن تدعم الملحقات المراد شحنها بتلك الطريقة خاصية الشحن اللاسلكي، للاستفادة من خاصية الشحن من خلال الشاشة.



ووفقا لما ورد في براءة الاختراع فقد يتمكن مستخدمو أبل من شحن سماعات الأذن أو الساعات الذكية أو الأقلام الذكية، على سبيل المثال من خلال شاشاتها ، بدلاً من الأجهزة الذكية الأخرى، فعلى سبيل المثل عندما ينتهي شحن قلم أبل الذكي، يمكن ببساطة وضع القلم الرصاص على شاشة جهاز آيفون أو آيباد ليبدأ الشحن على الفور.

سبوتنيك