الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مباحثات بين الملكية للافلام ونقابة الفنانين الأردنيين لرفع سوية الدراما الاردنية

مستوطنون يضعون مرافق تنزه عند نبع خلة خضر في الأغوار الشمالية

1.450 مليون عداد كهرباء منزلي مُسجّل على التعرفة المدعومة

وزارة الصناعة والتجارة: لا توجه لتحديد كميات شراء الخبز

اربد: نادي الفنانين ينظم حفلا لتوقيع رواية حورية الحصار

الأوراق المالية تحذر من شركات بورصة وهمية غير مرخصة

الضمان يعلن عن انتقال موقع مديرية العسكريين

مفتي القدس يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

فلسطين تعلن دخول الموجة السادسة من كورونا

الإثنين، 27-06-2022 02:06 م

أبل تعد لـ طوفان من الأجهزة الجديدة

main_image62b9670c646cd


الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن شركة "أبل" الأميركية العملاقة تعد العدة لإطلاق عدد كبير من الأجهزة الذكية خلال الفترة الممتدة من خريف 2022 حتى منتصف عام 2023.

وقالت الوكالة إن "أبل" إن "طوفان" الأجهزة الجديدة يشمل أربعة أنوع من طراز "آيفون 14"، ومجموعة من الحواسيب اللوحية "آيباد"، و3 ساعات ذكية، فضلا حواسيب جديدة من طراز "ماك".

اضافة اعلان


وتشمل قائمة الأجهزة الجديدة مكبر الصوت اللاسلكي "هوم بود"، وتلفزيون "أبل" المعزز بمواصفات جديدة، وغيرها.


وذكرت الشركة العملاقة على وشك الشروع في واحدة من أكثر فتراتها طموحا على صعيد الإنتاجات الجديدة في تاريخها.


وبحسب "بلومبرغ"، فإن عزم "أبل" على إصدار أجهزة كثيرة خلال الفترة المقبلة يأتي بعد الكشف عن البرمجيات الجديدة في مؤتمر أبل العالمي للمطورين، الذي ينظم سنويا في شهر يونيو الجاري.

 

وأوضحت أن الإعلانات التي ظهرت في المؤتمر تعطي لمحة عما هو متوقع في الأجهزة الجديدة والبرمجيات معا.


وذكرت أن من أهم التحديثات التي ستطرأ على "آيفون 14" هو قفل الشاشة بطريقة جديدة، فالشركة تعمل على هذا التحديث منذ عامين.


وقالت "بلومبرغ" إنه من الطبيعي إدخال هذه الميزة الجديدة على هواتف "آيفون 14" نظرا لوجود مزايا جديدة، مثل عرض خدمات عديدة كالطقس والتقويم وحالة البورصة حتى في ظل سطوع منخفض.

 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تطبيق واتساب

حيلة بسيطة تتيح الاطلاع على رسائل واتس آب المحذوفة

يبدو-نظام-تصنيف-مكافحة-التفجيرات-في-متجر-Epic-Games-Store

Epic Games أدخلت نظاما جديدًا للتصنيف

smart-home-google-apple-670x335

آبل وجوجل قد تواجهان تحقيقات بشأن تتبع الهاتف

apple-dubai-mall-main

آي أو إس 16 يتيح تقنية تنهي الإزعاج الذي يغزو هاتفك

image (1)

متصفح جوجل كروم يحصل على هذه الميزات الجديدة

1002990-facebook-meta-reuters

ميتا توفر مجموعات فيسبوك حصرية للبودكاست باشتراكات مدفوعة

أخبار متعلقة
mlc-800x549

استثمار كبير لشركة آبل في الدوري الأمريكي لكرة القدم

معلومات_عن_شركة_أبل

الشائعات حول جهاز آبل آيباد بقياس 14 إنشًا مستمرة

واتساب 5

ميزة واتساب الأكثر طلباً تصل هواتف آيفون

لماذا_سميت_شركة_ابل_بهذا_الاسم؟

آبل تطور جهاز MacBook Air بقياس 15 إنشًا

1928441-200619972

أبل تدخل سوق حلول الدفع بخدمة اشتر الآن وادفع لاحقا

ipad-800x549

آبل تخطط لجعل آيباد أشبه بحاسب محمول