أبل تكشف عن سيري الجديدة

07:44 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أبل، خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026، عن أكبر تحديث لمساعدها الرقمي "سيري" منذ سنوات، ضمن حزمة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في نظام iOS 27. اضافة اعلان





وقالت الشركة إن النسخة الجديدة من سيري تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي محلي يعمل مباشرة على الجهاز، ما يمنح المساعد قدرة أكبر على فهم سياق المستخدم وتحسين الإملاء الصوتي والبحث الذكي، إلى جانب الاستفادة من فهرسة Spotlight لفهم المحتوى والعلاقات بين التطبيقات والبيانات بشكل أعمق.



ومن أبرز المزايا الجديدة، قدرة سيري على فهم ما يظهر على شاشة المستخدم والتفاعل معه مباشرة، ما يتيح تنفيذ أوامر أو الحصول على معلومات مرتبطة بالمحتوى المعروض دون الحاجة إلى شرح إضافي.



كما كشفت أبل عن تصميم جديد لسيري يعتمد على Dynamic Island بمظهر أكثر انسجاماً مع النظام، إضافة إلى تطبيق مستقل على أجهزة ماك ودمج أوسع مع Spotlight، مع مزامنة المحادثات بشكل آمن عبر iCloud.



وامتدت التحسينات إلى أجهزة أبل الأخرى، بما في ذلك ساعات أبل الذكية ونظارة Vision Pro ونظام CarPlay وسماعات AirPods، فضلاً عن إضافة قدرات بصرية داخل تطبيق الكاميرا للتعرف على المحتوى وإجراء مهام مثل إضافة المواعيد إلى التقويم.



وحصلت تطبيقات أبل المختلفة على مزايا ذكاء اصطناعي جديدة، إذ أصبح متصفح Safari قادراً على تنظيم التبويبات بحسب المواضيع ومتابعة تغييرات صفحات الويب، فيما يوفر تطبيق الرسائل اقتراحات ذكية لإنشاء تذكيرات وملاحظات استناداً إلى محتوى المحادثات.



وأكدت الشركة أن بعض مزايا سيري الجديدة ستتوفر بداية باللغة الإنجليزية فقط، على أن تُطرح النسخة التجريبية للمستخدمين لاحقاً هذا العام، بينما يحصل المطورون على إمكانية الوصول إليها فوراً. كما أشارت إلى أن الخدمة لن تتوفر مبدئياً في الاتحاد الأوروبي والصين، مع فرض حدود استخدام يومية لبعض الميزات المتقدمة.





