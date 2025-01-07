 
الثلاثاء 2025-01-07 05:02 م
 

أبل تميز الإشعارات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بعلامة خاصة

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تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-   قالت شركة أبل، يوم الاثنين، إنها ستصدر تحديثًا يهدف إلى التوضيح بشكل أكبر إلى أن ميزة ملخصات الإشعارات الخاصة بـ"أبل" يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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وملخصات الإشعارات هي ميزة من "أبل" تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعطي المستخدم ملخصًا من الإشعارات بدلًا من الاضطرار إلى مطالعة الإشعار كله. لكن الميزة كانت محل انتقادات كبيرة مؤخرًا من مؤسسات إعلامية بسبب عدم دقتها في ما يتعلق بالأخبار.

 

وقال متحدث باسم "أبل"، في بيان: "سيوضح تحديث برمجيات في الأسابيع المقبلة بشكل أكبر عندما يكون النص المعروض ملخصًا مقدمًا من (نظام الذكاء الاصطناعي) Apple Intelligence"، بحسب تقارير اطلعت عليه "العربية Business".


وأرسلت الشركة البيان إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي كانت ركزت على عدة وقائع كانت فيها المخلصات التي أنشأها "Apple Intelligence" لأخبار من تطبيق "بي بي سي نيوز" خاطئة وغير دقيقة.


وحاليًا، يتم الإشارة إلى ملخصات الإشعارات التي يتم إنشاؤها بواسطة "Apple Intelligence" عبر أيقونة صغيرة في بداية النصل المُلخص.


وقد يتضمن تحديث نظام التشغيل "iOS 18.3" من "أبل" لهواتف آيفون، وهو في مرحلة الاختبار التجريبي حاليًا، عند إصداره المتوقع هذا الشهر التغييرات في ملخصات الإشعارات التي تحدثت عنها "أبل"، بحسب تقرير لموقع "9TO5Mac" المتخصص في أخبار شركة أبل، اطلعت عليه "العربية Business".


والعام الماضي، قال كريج فيديريغي نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات لدى "أبل"، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن ميزات "Apple Intelligence" للذكاء الاصطناعي لا تلخص الإشعارات التي تعتبرها حساسة.

وتحاول شركات التكنولوجيا إيجاد طريقة أفضل لوضع علامات على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. ففي العام الماضي، اضطرت شركة ميتا إلى تعديل علاماتها على الصور المنشورة على شبكاتها الاجتماعية والتي تم إنشاؤها أو تحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد شكوى من مصورين.

 

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