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الأحد، 23-06-2024 03:40 م

أبل وميتا تناقشان الشراكة في الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد إن "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة فيس بوك، تبحث دمج نموذجها للذكاء الاصطناعي التوليدي مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفته شركة أبل في الآونة الأخيرة.اضافة اعلان


وبالإضافة إلى غوغل وميتا، تناقش شركتا الذكاء الاصطناعي الناشئتان أنثروبيك وبيربليكسيتي مع أبل لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديهما مع نظام أبل إنتليجنس، وفقاً للصحيفة ومصادر مطلعة.

ولم تستجب أبل ولا ميتا ولا بيربليكسيتي ولا أنثروبيك بعد لطلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

وأفادت الصحيفة بأن المناقشات لم تكتمل ويمكن أن تخفق، مشيرة إلى أن الصفقات مع أبل قد تساعد شركات الذكاء الاصطناعي على توزيع منتجاتها بشكل أوسع.

وقال التقرير إن حجم المكاسب المالية المحتملة غير واضح، لكن المحادثات تشمل شركات الذكاء الاصطناعي التي تبيع اشتراكات مميزة لخدماتها من خلال أبل إنتليجنس.

وأعلنت شركة هواتف آي فون استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها هذا الشهر، قائلة إنها ستدمج تقنية أبل إنتليجنس الجديدة في مجموعة تطبيقاتها، بما في ذلك تطبيق سيري.

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