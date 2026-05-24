أجهزة آيفون التي تعمل بنظام "iOS 26" تواجه مشكلة!

الوكيل الإخباري- تُعاني أجهزة Apple iPhone التي تعمل بنظام iOS 26 من موجة شكاوى واسعة بسبب مشكلات متكررة في لوحة المفاتيح الافتراضية.





وأبلغ عدد كبير من المستخدمين عن أخطاء في الكتابة، وتأخر في الاستجابة، وأحيانًا فقدان بعض الأحرف أثناء الاستخدام، ما أثّر بشكل مباشر على تجربة الاستخدام اليومية، خاصة في الرسائل والتطبيقات المختلفة.



وبحسب تقارير تقنية وملاحظات المستخدمين، تتمثل المشكلة الأساسية في عدم تسجيل بعض اللمسات على المفاتيح بشكل صحيح، رغم ظهور الضغط بصريًا على الشاشة، ما يؤدي إلى كتابة كلمات ناقصة أو غير صحيحة، إضافة إلى تأخر بسيط بين الضغط وظهور الحرف على الشاشة.



كما امتدت المشكلة لتؤثر على ميزة التصحيح التلقائي Auto-Correction، إذ يؤدي فقدان الأحرف أو تسجيلها بشكل خاطئ إلى اقتراح كلمات غير مناسبة أو تحويل النصوص إلى صياغات غير مقصودة، ما جعل تجربة الكتابة أقل سلاسة مقارنة بالإصدارات السابقة.



ومع إطلاق تحديثات فرعية مثل iOS 26.4، أشارت Apple إلى أنها عملت على تحسين دقة لوحة المفاتيح عند الكتابة السريعة، في محاولة لمعالجة مشكلة فقدان الأحرف.



ورغم ذلك، لا تزال بعض التقارير تشير إلى أن المستخدمين قد يحتاجون إلى تنفيذ خطوات إضافية بعد التحديث، مثل إعادة ضبط قاموس لوحة المفاتيح لتحسين الأداء بشكل كامل.



وينصح بعض الخبراء بإعادة ضبط إعدادات لوحة المفاتيح عبر إعدادات النظام، حيث يؤدي ذلك إلى حذف بيانات التعلم السابقة وإعادة بناء نظام التنبؤ بالكلمات من جديد، ما قد يساعد على تحسين الأداء تدريجيًا مع الاستخدام.





