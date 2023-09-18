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الإثنين، 18-09-2023 10:45 ص

أجهزة "كروم بوك" تحصل على تحديثات أمنية في 2024

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل أنه بدءاً من عام 2024، ستحصل أجهزة كروم بوك على تحديثات أمنية لمدة 10 سنوات.

وفي حين أن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “كروم أو إس”، والتي تم إطلاقها في عام 2021 أو ما بعده، ستحصل على هذه التحديثات تلقائياً، فإن الأجهزة القديمة سيكون لديها طريقة تحديث خاصة بها. 


تقدم غوغل حالياً ما يصل إلى 8 سنوات من التحديثات الأمنية لأجهزة كروم بوك، ولكن هذه الفترة تبدأ عندما تصدق الشركة على الجهاز، وليس عندما يكون متاحاً في السوق. 


وبصرف النظر عن التحديثات الأمنية الموسعة، تقول غوغل إنها تعمل أيضاً على تسريع عملية الإصلاح لأجهزة كروم بوك. ووفقاً لبيان صحافي، فإن "برنامج إصلاح كروم بوك" سيجعل الإصلاحات المستندة إلى البرامج أسرع بنسبة 50٪ تقريباً، ويلغي الحاجة إلى مفتاح يو إس بي. 


وقد اقترح تقرير حديث صادر عن صندوق التعليم التابع لمجموعة أبحاث المصلحة العامة الأمريكية، أن تقوم غوغل بتمديد تاريخ انتهاء صلاحية البرامج لأجهزة كروم بوك نظراً لأن هذه الأجهزة غالباً ما تصبح غير قابلة للاستخدام بعد بضع سنوات من شرائها من قبل المؤسسات، ما يساهم في زيادة النفايات الإلكترونية.


وتدعي الشركة أن 10 سنوات من التحديثات الأمنية هي أكثر مما تقدمه شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل مايكروسوفت وآبل.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت التكهنات إلى أن شركة آبل قد تعمل على مجموعة جديدة من أجهزة ماك بوك بأسعار معقولة للتنافس ضد هيمنة كروم بوك في قطاع التعليم، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس. 

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