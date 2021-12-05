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الأحد، 05-12-2021 02:53 م

أحداث الفصل الثاني في فورتنايت

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الوكيل الإخباري -  تعتمد فورتنايت على نظام المواسم والفصول لتبقي لعبتها حية ولتقدم التغييرات الجديدة على عالمها، وقد انتهت أحداث الفصل الثاني من اللعبة الذي ضم حربًا شرسة مع الفضائيين وملكة المكعبات.

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وتنهي فورتنايت كل موسم بحدث كبير يغير شكل الخريطة ويمهد لأحداث الموسم التالي، وتجعلك هذه النهايات تشعر بأن اللعبة عبارة عن فيلم أو مسلسل ينتهي مع الحلقة الأخيرة منه.

حمل الفصل الثاني من اللعبة مجموعة كبيرة من المفاجآت غير المتوقعة بدايةً من مواسمه الأولى.


وقد ظهر في بداية هذا الفصل مكعب أزرق كبير في منتصف جزيرة فورتنايت وسط اللاعبين، ولم يكن للمكعب تأثير يذكر.

 

ولكن كان اللاعبون يرتدون من فوق المكعب إذا حاولوا القفز فوقه دون سبب واضح لهذا الأمر. وبعد ذلك ظهرت كرة من الطاقة كانت تحتوي على ملكة المكعبات، وكانت تدور حول الجزيرة دون أن تقوم بشيء.


وبدأت أحداث الموسم الحقيقية مع اقتراب العد التنازلي من 10 دقائق، حيث بدأت ملكة المكعبات بالضحك بشكل شرير وكانت ضحكتها تتردد في جميع جوانب الجزيرة.

 

وبعد ذلك بدأت جحافل من الزومبي بالظهور في عالم اللعبة ومهاجمة قواعد اللاعبين والمكعب الأزرق في منتصف الخريطة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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