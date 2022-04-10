الأحد 10-04-2022
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الأحد، 10-04-2022 09:54 ص

أحدث وأقوى معالجات Qualcomm سيظهر في هواتف أندرويد

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الوكيل الاخباري- سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تشير إلى أن Qualcomm تنوي طرح أحدث معالجاتها في هواتف أندرويد قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Qualcomm ستطرح Snapdragon 8 Gen 1+ الذي سيكون أحدث وأقوى معالج طورته للهواتف في بعض الأجهزة الذكية الصينية، وأول جهاز سيحصل عليه سيكون OnePlus 10 Ultra.

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وسيوفر المعالج المذكور تبعا للخبراء قدرات كبيرة جدا وسرعة عالية في التعامل مع البيانات الشبكات الخلوية الحديثة وخصوصا شبكات 5G، كما سيمنح كاميرات الأجهزة الموجود فيها قدرات مميزة في التصوير، فضلا عن أنه سيسرع تعامل الأجهزة مع الفيديوهات العالية الدقة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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