أخطاء شائعة تضعف الواي فاي.. أين تضع الراوتر؟

وأوضح الخبراء أن وضع الراوتر على الأرض أو داخل الخزائن أو بالقرب من الأجهزة الإلكترونية والأسطح المعدنية يضعف انتشار إشارة الواي فاي، فيما يُنصح بوضعه في مكان مرتفع ومفتوح وفي موقع مركزي داخل المنزل، بعيدًا عن العوائق، لضمان تغطية أفضل وتحسين جودة الاتصال، مع إمكانية استخدام نظام شبكات Mesh في المنازل الكبيرة لتعزيز التغطية.
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