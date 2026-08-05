الأربعاء 2026-08-05 01:19 ص

أخطاء شائعة تضعف الواي فاي.. أين تضع الراوتر؟

قد يظن كثيرون أن بطء الإنترنت سببه مزود الخدمة، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن مكان وضع جهاز توجيه "الراوتر" يلعب دورًا كبيرًا في قوة الإشارة وسرعة الاتصال داخل المنزل. وأوضح الخبراء أن وضع الراوتر على
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 12:18 ص
الوكيل الإخباري-   قد يظن كثيرون أن بطء الإنترنت سببه مزود الخدمة، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن مكان وضع جهاز توجيه "الراوتر" يلعب دورًا كبيرًا في قوة الإشارة وسرعة الاتصال داخل المنزل.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن وضع الراوتر على الأرض أو داخل الخزائن أو بالقرب من الأجهزة الإلكترونية والأسطح المعدنية يضعف انتشار إشارة الواي فاي، فيما يُنصح بوضعه في مكان مرتفع ومفتوح وفي موقع مركزي داخل المنزل، بعيدًا عن العوائق، لضمان تغطية أفضل وتحسين جودة الاتصال، مع إمكانية استخدام نظام شبكات Mesh في المنازل الكبيرة لتعزيز التغطية.
 
 


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قد يظن كثيرون أن بطء الإنترنت سببه مزود الخدمة، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن مكان وضع جهاز توجيه "الراوتر" يلعب دورًا كبيرًا في قوة الإشارة وسرعة الاتصال داخل المنزل. وأوضح الخبراء أن وضع الراوتر على

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