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الأربعاء، 21-09-2022 02:31 م

أخطاء عند استخدام إيموجي

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الوكيل الإخباري - يخطئ كثيرون عند استخدام بعض إيموجي، حسب صحيفة ذا صن البريطانية، التي عرضت بعض أشهر هذه الأخطاء.

الوجه المبتسم المقلوب
هو واحد من أكثر خمسة رموز تعبيرية يساء فهمها، وفق استطلاع لـ TextAnywhere شمل ألف شخص. ويمكن أن يمثل الرمز بسهولة السخرية أو الفكاهة أو السخافة، وأيضاً الإحراج أو الإحباط،  ومع ذلك، قال الكثيرون إنهم يعتقدون أنه للتعبير عن لحظات السعادة.

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موظف مكتب المعلومات
إيموجي الذي يمد يده هو في الواقع موظف في مكتب المعلومات، ويستخدمه معظم الناس بمعنى "أياً كان".

 

وجه مع بخار من الأنف
يساء فهم إيموجي الوجه الذي يخرج من أنفه بخار، وقال نصف المستطلعين، إنه لإظهار الغضب أو الإحباط، في حين قال البعض إنه شخص يعطس.

 

الوجه المتجهم
هو وجه بلا رموز تعبيرية كئيبة، ما يمنح المستخدمين انطباعاً خاطئاً. وعادة ما يكون علامة على العصبية أو الإحراج، لكن البعض يعتقد أنه يدل على الغضب.

 

الوجه المبتسم
يستخدمه كثيرون للتعبير عن ابتسامة حقيقية عند مراسلة الأصدقاء والعائلة ولكن يمكن أن يكون له تأثير معاكس لبعض الأجيال، ويقول بعض الشباب إنه يظهر عدوانية سلبية، أو لحظات سخرية وحتى انزعاجاً.

 

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