الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

الطفلة سارة تحصل على المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في جرش

عزايزة : حوارتنا منفتحة مع الجميع بالتركيز على المرأة والشباب

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

إنشاء بنك للبذور في الأردن بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

الحنيفات: أسعار الاضاحي ضمن معدلها ولا يوجد احتكار في سوق اللحوم

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

الثلاثاء، 23-05-2023 02:13 م

أخيراً.. واتساب يمنح مستخدميه ميزة منتظرة

2023522225656751Z5


الوكيل الإخباري - منح واتساب المستخدمين واحدة من ميزاته المنتظرة بشدة وهي القدرة على تعديل الرسائل.

وقال تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا في تدوينة يوم الإثنين "حين ترتكب خطأ أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة على واتساب".

اضافة اعلان


ومع نشر الخاصية عالمياً في الأسابيع المقبلة، سيتمكن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على "إرسال".

 

ويمكن التمتع بهذه الخاصية عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة واختيار "تعديل" في القائمة. وستحمل الرسالة المعدلة وصف "معدلة"، بدون تحديد الجزء الذي خضع للتعديل.


وتسمح التطبيقات المنافسة مثل تيليغرام وسيغنال للمستخدمين بالفعل بتعديل الرسائل، كما أتاح موقع تويتر للتدوينات الصغيرة إمكان تعديل التغريدات لطائفة معينة من المستخدمين في العام الماضي.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
83-1

كيف تجعل هاتفك المسروق غير صالح للصوص

neeva-ai

انهيار نيفا.. الموقع الذي أراد التغلب على غوغل

P;PP;;P

غرامة بـ1.2 مليار يورو على 'ميتا' لانتهاكها قواعد البيانات في أوروبا

AA1bvkJA

آبل تطلق إصدارات Final Cut Pro الجديدة لآيباد

google_apps_education-690x388

ثورة الذكاء الاصطناعي: 4 تحديثات مميزة لتطبيقات غوغل

youtubesite

يوتيوب لن يحذف فيديوهات الحسابات غير النشطة

أخبار متعلقة
واتسا

تغيير على الرسائل .. ميزة جديدة من واتساب قريباً

تنزيل-واتساب

غوغل تكتشف خللا في الميكروفون عند استخدام واتساب

واتساب-تغرات

'واتساب' يحمي مستخدميه من الرسائل المزعجة!

واتسا

"واتساب" يرد على اتهام ماسك له بالتصنت على المستخدمين

main_image645950978af06

تحذير لمستخدمي واتساب من هذه الأرقام

62-143345-saudi-open-whatsapp-connection-question-answered_700x400

قريباً .. واتساب تطرح ميزة للدردشات