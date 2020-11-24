أداة جديدة من فيسبوك تساعد على عمل الخير

الوكيل الاخباري - أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن طرحها أداة جديدة يمكنها أن تساعد الناس على عمل الخير.

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وتسهل الأداة، بحسب موقع "إنغادجيت"، التبرع بالأساسيات والأموال للمحتاجين.



وأطلقت فيسبوك على الأداة الجديدة اسم "قسم مساعدة المجتمع"، والتي تمكن الناس التبرع بالطعام أو الملابس أو السلع الحيوية الأخرى للمحتاجين.



وتمكن تلك الأداة أيضا مستخدمي فيسبوك من إطلاق حملات "التمويل الجماعي" لهدف خيري يتم الإعلان عنه بصورة واضحة.



وقالت "فيسبوك" إنها لن تحصل على أي مقابل مادي لنشر مثل تلك الحملات على المنصة، كما أنها ستدعمها بقوة لتعمل على خدمة "فيسبوك باي".



وقالت شركة فيسبوك إنه نقلت ما يصل إلى 7 ملايين دولار عبر المنظمات الأمريكية غير الربحية هذا العام فقط.









