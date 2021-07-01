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الخميس، 01-07-2021 12:03 م

أداة من مايكروسوفت لتسهيل البرمجة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن نظام ذكاء اصطناعي للبرمجة يمكن أن يوصي بتعليمات برمجية لمطوري البرمجيات لاستخدامها أثناء كتابة التعليمات البرمجية.

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وتتطلع مايكروسوفت إلى تبسيط عملية البرمجة، وهو المجال الذي بدأت فيه الشركة عملها في عام 1975.


ويمكن أن يجعل ذلك المبرمجين الذين يستخدمون أدوات الشركة راضين ويجذب أيضًا مبرمجين جدد.

 

ويعتمد النظام، المسمى GitHub Copilot، على التعليمات البرمجية المصدرية الذي تم تحميلها إلى خدمة مشاركة التعليمات البرمجية GitHub، التي حصلت عليها مايكروسوفت في عام 2018، بالإضافة إلى مواقع الويب الأخرى.


وطورت مايكروسوفت و GitHub الأداة بمساعدة OpenAI، وهي شركة بحثية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي دعمتها مايكروسوفت في عام 2019.


ويحاول الباحثون في مايكروسوفت والمؤسسات الأخرى تعليم أجهزة الحاسب كيفية كتابة التعليمات البرمجية منذ عقود.

 

ولم يتم تعميم هذا المفهوم بعد، وذلك لأن برامج كتابة البرامج لم تكن متعددة الاستخدامات بدرجة كافية.


ويعد جهد GitHub Copilot محاولة بارزة في هذا المجال، حيث يعتمد على حجم كبير من التعليمات البرمجية في العديد من لغات البرمجة وقوة الحوسبة السحابية الكبيرة Azure.


ويوصف GitHub Copilot بأنه إصدار افتراضي لما يسميه منشئو البرامج المبرمج الثنائي – وذلك عندما يعمل مطوران جنبًا إلى جنب بشكل تعاوني في نفس المشروع.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 

 

 




 

 


 

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