أدوات جديدة من غوغل لحماية الحسابات وتسهيل إدارة كلمات المرور

الوكيل الإخباري- نشرت شركة غوغل عبر مدونتها الرسمية تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على مجموعة من الأدوات والتحديثات الأمنية التي تهدف إلى تعزيز حماية الحسابات الرقمية للمستخدمين.





ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية، واعتماد الهجمات بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.



ووفقًا للتقرير، فإن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو جعل الأمان الرقمي أبسط وأكثر تلقائية، بحيث لا يشعر المستخدم بأن حماية حساباته عبء إضافي، بل جزء طبيعي من تجربة الاستخدام اليومية.



تواصل غوغل دفعها نحو مستقبل خالٍ من كلمات المرور التقليدية، من خلال توسيع استخدام مفاتيح المرور (Passkeys)، التي تُعد بديلًا أكثر أمانًا من كلمات المرور التقليدية وحتى رموز التحقق الثنائية.



وتعتمد هذه التقنية على تسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز الجهاز، بدلًا من إدخال كلمة مرور يمكن سرقتها أو تخمينها.



وتؤكد غوغل أن مفاتيح المرور أكثر مقاومة لهجمات التصيّد والاختراق، لأنها مرتبطة بالجهاز نفسه ولا يمكن إعادة استخدامها.



تعزيز الأمان اليومي



ضمن توصياتها، دعت غوغل المستخدمين إلى تفعيل التحقق بخطوتين (2-Step Verification)، باعتباره طبقة حماية إضافية تمنع الوصول غير المصرح به حتى في حال تسريب كلمة المرور.



كما سلّطت غوغل الضوء على ميزة جهات الاسترداد، التي تسمح للمستخدم باختيار أشخاص موثوقين للمساعدة في استعادة الحساب عند فقدان الوصول إليه، دون منحهم أي صلاحيات مباشرة على البيانات.



وأشارت أيضًا إلى ميزة تسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل، التي تتيح للمستخدم الدخول إلى التطبيقات والمواقع دون الحاجة إلى إنشاء كلمات مرور جديدة في كل مرة، ما يقلل من خطر إعادة استخدام نفس كلمة المرور عبر خدمات متعددة.





