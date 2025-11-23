أدوار مثيرة لنموذج GPT-5 في البحث العلمي.. هذا ما كشفته OpenAI

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة OpenAI عن تقدم كبير في استخدام نموذجها GPT-5 في البحث العلمي، مشيرة إلى أن النموذج ساهم في تسريع العمل البحثي في الرياضيات والأحياء والفيزياء.

وكشفت الشركة أن GPT-5 ساعد عالم رياضيات في حل مسألة “إردوش” الشهيرة في نظرية الأعداد، وحدد خلال دقائق تغييرات حاسمة في الخلايا المناعية البشرية كانت ستستغرق أشهرًا من البحث، واقترح تجربة مخبرية تم تنفيذها بنجاح.



وقال كيفن وايل، نائب رئيس قسم العلوم في OpenAI، إن هذه الأدوات قد تجعل الباحثين قادرين على إنجاز 25 عامًا من البحث العلمي في خمس سنوات فقط.



ويعمل GPT-5 كـمساعد بحثي قوي، قادر على البحث العميق في الأدبيات العلمية وربط المعرفة بين مجالات متعددة، لكنه ما زال يحتاج إلى توجيه وتدقيق بشري لتجنب الأخطاء أو الهلوسات في المعلومات.



وتأتي هذه الخطوة ضمن سباق شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات علمية، حيث قدمت أنثروبيك وغوغل نماذج مشابهة لدعم الباحثين، فيما تخطط OpenAI لبناء نظام بحث علمي مؤتمت بالكامل بحلول مارس 2028.