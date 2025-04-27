أدوبي تُطلق تطبيق Firefly وتُحدث ثورة إبداعية بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "أدوبي" عن مجموعة من الابتكارات الذكية خلال مؤتمر Max London، أبرزها إطلاق تطبيق Firefly الجديد، إلى جانب تحسينات كبيرة في نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور والفيديو والصوت والتصميمات المتجهة.

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أبرز النقاط:

تطبيق Firefly (عبر الويب) يتيح إنشاء محتوى بصري وصوتي باستخدام نماذج توليدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إطلاق نموذجي Firefly Image Model 4 وUltra لتوليد صور بدقة عالية تصل إلى 2K، مع تحكم متقدم بالتفاصيل.

إتاحة Firefly Video للعامة لتوليد وتحرير فيديوهات من نصوص وصور.

إطلاق Adobe Vector Model لتحويل النصوص إلى شعارات ورسومات متجهة.

دمج نماذج توليدية خارجية ضمن المنصة مثل GPT-4o من OpenAI وImagen 3 من Google.

دعم حماية الملكية عبر تطبيق Content Authenticity المجاني لإرفاق بيانات اعتماد رقمية مع المحتوى.